Dinamov protivnik u Europskoj ligi slavio na gostovanju

(AP Photo/Jean-Francois Badias)

U posljednjem susretu osmog kola francuskog nogometnog prvenstva Lille, jedan od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, je kao gost pobijedio Nantes sa 2:0.

Golove za Lille zabili su Hakon Arnar Haraldsson u osmoj minuti utakmice, te Hamza Igamane u 89. minuti.

Lille je korak do gola bio i u 32. minuti, no Haraldsson je pogodio stativu. Okvir gola gađali su i domaćini, u 45. minuti je Matthis Abline uzdrmao prečku. Dinamo i Lille će igrati 27. studenog na stadionu Pierre-Mauroy u sklopu petog kola Europske lige.

U ranije odigranom susretu Lens je pobijedio FC Paris s 2:1 probivši se na četvrtu poziciju. Golove za Lens zabili su Edouard (17) i Baidoo (64), dok je za goste strijelac bio Lees-Melou (27).

Tulouse je bio još uvjerljiviji, sa 4:0 je svladao Metz, a strijelci su bili Frank Magri (2), Aron Donnum (8-11m), Yan Gboho (79) i Charlie Cresswell (84).

Lorient i Brest su odigrali sjajnu utakmicu sa šest golova, a na koncu je završilo 3:3. Poveo je domaćin, potom su gosti zabili dva gola, Lorient je izjednačio na 2:2, da bi gosti ponovo poveli u 86. minuti. Ipak, u samoj završnici Lorient je izjednačio.

Strijelci za domaćine bili su Theo Le Bris (2), Arsene Kouassi (55) i Sambou Soumano (90), dok su na drugoj strani zabili Junior Ebimbe (34) Jeal-Victor Makengo (44-ag) i Romain Del Castillo 86-11m).

Na ljestvici vodi Marseille sa 18 bodova, PSG ima 17, a Strasbourg i Lens po 16 bodova. Lille je šesti sa 14 bodova.