Dinamov dvojac samo na SK

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Alžira danas otvaraju nastup na Afričkom kupu nacija utakmicom protiv Sudana. Dvoboj prvog kola skupine E igra se od 16:00 sati na stadionu Moulay Hassan u Rabatu, glavnom gradu Maroka, a s posebnim zanimanjem pratit će ga i navijači Dinama.

Razlog je jasan – u sastavu Alžira nalaze se Dinamovi igrači Ismael Bennacer i Monsef Bakrar. Alžir u ovaj susret ulazi kao izraziti favorit, što potvrđuju i kladioničarski koeficijenti: pobjeda Alžira plaća se s 1,45, remi 4,50, dok je na pobjedu Sudana koeficijent čak 11.

Momčad s klupe vodi švicarski stručnjak hrvatskih korijena Vladimir Petković, a očekuje se da će Bennacer biti u početnoj postavi. Bakrar bi, prema najavama, svoju priliku trebao čekati s klupe.

Obojica Dinamovih prvotimaca turnir dočekuju u vrlo dobroj formi. Zbog odlaska na Afrički kup nacija propustili su posljednje kolo SHNL-a, u kojem je Dinamo na Maksimiru svladao Lokomotivu 2:0 i osigurao prvo mjesto na ljestvici prije zimske pauze, s bodom prednosti ispred Hajduka.

Posljednji nastup za Dinamo Bennacer i Bakrar upisali su u 17. kolu protiv Slavena Belupa u gostujućoj pobjedi 5:2. Bennacer je bio jedan od najboljih igrača utakmice, postigao je prvi pogodak i dominirao sredinom terena, dok je Bakrar asistirao za prvi Dinamov gol kada je Miha Zajc u petoj minuti izjednačio na 1:1.