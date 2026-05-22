Beljo proglašen najboljim igračem SHNL-a, Kovačević trener sezone

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“ 14. godinu zaredom uspješno je organizirala i provela glasanje za Trofej Nogometaš, tradicionalnu i prestižnu nagradu u kojoj nogometaši i treneri HNL-a međusobno biraju najbolje pojedince i momčad prvenstva. To je ujedno jedini relevantan i objektivan izbor u Hrvatskoj, što nagradi daje posebnu težinu, vrijednost i čast jer bira struka, kolege. Trofej Nogometaš nagrada je koju igrači prepoznaju kao onu najdražu, najvrjedniju i s najvećom težinom jer nema veće časti i prestiža nego kada te izaberu igrači i treneri, oni s kojima se natječeš na nogometnim travnjacima.

Prebrojavanjem glasačkih listića, u kojima su glasala 224 igrača i 50 trenera zajedno sa svojim stručnim stožerima iz svih 10 klubova HNL-a, ovogodišnji laureati su:

Najboljih 11 SHNL-a: Malenica (Osijek) – Pajač (Lokomotiva), McKenna (Dinamo), Dominguez (Dinamo), Oreč (Rijeka) – Mišić (Dinamo), Stojković (Dinamo), Fruk (Rijeka) – Beljo (Dinamo), Livaja (Hajduk), Puljić (Vukovar)

Druga momčad SHNL-a: Livaković (Dinamo) – Goda (Dinamo), Radeljić (Rijeka), Marešić (Hajduk), Maglica (Varaždin) – Dantas (Rijeka), Zajc (Dinamo), Pukštas (Hajduk) – Tavares (Varaždin), Latković (Varaždin), Bakrar (Dinamo)

Najbolji igrač HNL-a u sezoni 2025./2026.: Dion Drena Beljo sa 78 glasova ispred Josipa Mišića i Marka Livaje.

Najbolji mladi (U-21) igrač HNL-a u sezoni 2025./2026.: Adriano Jagušić sa 72 glasa ispred Sergija Domingueza i Rokasa Pukštasa.

Najbolji vratar Hrvatske u sezoni 2025./2026.: Dominik Livaković sa 159 glasova ispred Ivora Pandura i Dominika Kotarskog.

Najbolji trener HNL-a u sezoni 2025./2026.: Mario Kovačević s 20 glasova ispred Gonzala Garcije i Nikole Šafarića.

Za najbolji travnjak izabrana je Opus Arena sa 177 glasova.