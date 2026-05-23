Najbolja momčad regularne sezone pred ispadanjem: Vegas napravio drugi ‘break’ u finalu Zapada

Foto: Vegas Golden Knights

U noći s petka na subotu u Denveru je odigrana druga utakmica finala Zapadne konferencije u NHL-u najjačoj ligi hokeja na ledu. Sudionici tog finala su Colorado Avalanche i Vegas Golden Knights, a franšiza iz Vegasa je pobjedom od 3:1 stigla do drugog slavlja u ovoj seriji.

Poveo je Colorado, najbolja momčad regularne sezone, u 17. minuti prve trećine preko Rossa Coltona te su tu prednost sigurno čuvali sve do posljednje trećine kada je Vegas proigrao.

U 10. minuti posljednjeg perioda Jack Eichel je zabio za izjednačenje Knightsa da bi u 12. minuti Ivan Barbašev pogodio za vodstvo gostiju iz Vegasa. Rus je bio strijelac i u 19. minuti kada je na prazan gol pogodio za konačnih 3:1.

Tako je Vegas u drugoj gostujućoj utakmici upisao drugu pobjedu te u Vegas sele s prednošću od 2-0 u pobjedama.

U drugom finalu, onom Istočne konferencije, igraju Carolina Hurricanesi i Montreal Canadiensi. Tamo je rezultat 1-0 za Montreal što je iznenađujuće kad se pogleda način na koje su ekipe stigle do finala Istoka.

Carolina je u prvoj rundi slavila protiv Ottawa Senatorsa s 4-0 da bi u drugoj rundi istim rezultatom pobijedila i Philadelphia Flyerse. S druge strane, Canadiensi su do finala odigrali najveći mogući broj susreta jer su Tampa Bay Lightning i Buffalo Sabrese porazili s 4-3 u pobjedama.