Evo gdje gledati Marčinko koja lovi svoju prvu WTA titulu

Domenico Cippitelli IPA Sport via Guliver Image

Od 14 sati u finalu WTA Rabata Zagrepčanka Petra Marčinko lovit će svoj prvi WTA naslov u karijeri.

Njena protivnica bit će 29-godišnja Ukrajinka Anhelina Kalinina koja na putu do finala nije izgubila set. Porazila je Simonu Waltert, Juliju Starodubcevu, Annu Bondar te Pannu Udvardy.

Što se tiče Petre Marčinko, ona je na putu do svog prvog WTA finala upisivala pobjede protiv iskusne Vere Zvonareve (2-0), Jelizavete Kotliar (2-1), Jessice Bouzas Maneiro (2-0) te protiv Jil Teichmann (2-0).

Ta slavlja dovele su je na poziciju najboljeg hrvatskog reketa na ljestvici uživo, odnosno na 56. mjesto. Pobjedom u finalu svoj plasman može dodatno popraviti jer bi naslovom skočila na 51. poziciju. Već ovaj uspjeh donijet će joj ranking karijere pred Roland Garros gdje u prvom kolu igra s Njemicom Evom Lys.

