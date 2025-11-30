Zvijezda Borussije poludjela na Kovača, evo kako je hrvatski trener prokomentirao situaciju

Podijeli :

Guliver

U derbiju 12. kola Bundeslige Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, slavila je u Leverkusenu protiv Bayera 2:1 i tako ga preskočila na ljestvici

Gosti su poveli u 41. minuti preko 20-godišnjeg Argentinca Aarona Anselmina, a Karim Adeyemi je u 65. povisio na 2:0. Bayer je u 83. smanjio golom Christiana Michela Kofanea, ali nije uspio doći do izjednačenja. Veliku pobjedu zasjenio je incident u drugom dijelu. Kovač je u 61. minuti izveo Serhoua Guirassyja i uveo Fabija Silvu, što je napadač loše prihvatio. Iako je pozdravio Silvu, potpuno je ignorirao Kovača, koji mu je pružio ruku.

“Znam da će se ovo sada analizirati i razglabati, ali potpuno je nepotrebno. Ako postoji netko tko stoji uz Serhoua u svakom trenutku, onda sam to ja. Ali mora prihvatiti da ga ponekad i izvadim iz igre”, rekao je Kovač nakon utakmice.

