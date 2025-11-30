Zvijezda Borussije poludjela na Kovača, evo kako je hrvatski trener prokomentirao situaciju

U derbiju 12. kola Bundeslige Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, slavila je u Leverkusenu protiv Bayera 2:1 i tako ga preskočila na ljestvici
“Znam da će se ovo sada analizirati i razglabati, ali potpuno je nepotrebno. Ako postoji netko tko stoji uz Serhoua u svakom trenutku, onda sam to ja. Ali mora prihvatiti da ga ponekad i izvadim iz igre”, rekao je Kovač nakon utakmice.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
