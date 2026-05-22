Pašalić i Pongračić remizirali u ‘hrvatskom derbiju’ za kraj sezone u Serie A

U prvoj utakmici posljednjeg, 38. kola talijanskog nogometnog prvenstva Fiorentina i Atalanta su odigrali 1:1.

Domaći su poveli golom Piccolija (39), a poravnao je nespretnim autogolom Comuzzo (82-ag).

Marin Pongračić je za domaće ušao u igru u 67. minuti, dok je Mario Pašalić odigrao čitav susret za Atalantu.

Sedma Atalanta sada ima 59 bodova, četiri više od osme Bologne, a devet manje od šestg Juventusa, dok je Fiorentina 13. sa 42 boda, koliko ima i 14. Parma koja će u nedjelju sezonu okončati susretom protiv Sassuola.

Inter je prvak, dok su iz lige ispale Verona i Pisa, a treći putnik u Serie B bit će ponat u nedjelju.