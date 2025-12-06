Negativan niz Dinama: U prvenstvu dugo ne znaju za pobjedu nad Splićanima na Maksimiru

Dinamo današnji derbi dočekuje kao prvi na prvenstvenoj ljestvici, nakon 15 odigranih kola ima 31 bod, jedan više od drugoplasiranog Hajduka.
No, jedan podatak posebno brine sve u redovima Dinama jer Modri na Maksimiru u prvenstvenim susretima nisu uspjeli pobijediti Hajduk u posljednja četiri derbija!
Dva je puta slavio Hajduk, a dva su derbija završila bez pobjednika. Posljednja pobjeda Dinama datira još iz veljače 2023. godine kad je Hajduk na Maksimiru doživio težak poraz, završilo je 4:0.
Od tada su prošla čak 34 mjeseca ili točno 1013 dana!
