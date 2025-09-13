Dinamo održao povijesne izbore: ‘Ostvareni su snovi generacija’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Images

U Dinamu su održani prvi demokratski izbori na kojima su članovi kluba birali sastav najviših upravljačkih tijela. Iako je izborni proces proveden, ishod je bio poznat unaprijed jer se natjecala samo jedna kandidacijska lista – ona grupacije Dinamovo proljeće, koja je već slavila na prošlogodišnjim izborima prema starom statutu.

Jedna od ključnih promjena u novoj strukturi kluba jest spajanje funkcija predsjednika kluba i predsjednika uprave, koje su ranije bile odvojene – Velimir Zajec obnašao je dužnost predsjednika kluba, a Zvonimir Boban bio je na čelu uprave. Budući da je Boban bio nositelj liste Dinamovog proljeća, jasno je da će upravo on postati novi predsjednik Dinama.

Klub je putem svojih službenih kanala istaknuo važnost ovog trenutka i objavio podatke o odazivu birača – pravo glasa iskoristilo je 7512 članova od ukupno 28.215, što čini 27 posto ukupnog članstva.

U službenoj objavi, Dinamo je istaknuo značaj izbora:

“Taj dan je napokon stigao – Dinamov dan, dan svih nas koji volimo i poštujemo ovaj klub. Zahvaljujemo našim članovima koji su svojim glasom obilježili ovaj povijesni trenutak. Hvala svima koji su se godinama zalagali da do ovoga dođe – ostvareni su snovi generacija.

Rekordan odaziv znak je buđenja Dinamove baze i novi početak našeg kluba. Članovi su po prvi put u potpunosti demokratski izabrali cijelu Skupštinu i time potvrdili da Dinamo pripada svojim navijačima. Hvala na podršci kandidatima i vrijednostima koje ste svojim glasom potvrdili. Nova plava proljeća su pred nama.”