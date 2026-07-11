Dinamo ne taji interes za igrača PSG-a: Evo koliko su u Maksimiru spremni platiti

Dinamo se nalazi na pragu dovođenja pojačanja iz redova dvostrukog uzastopnog prvaka Europe, Paris Saint-Germaina.
Vijest koju je inicijalno lansirao ugledni francuski L’Equipe, dobila je službenu potvrdu iz Maksimira: Modri su iznimno zainteresirani za 19-godišnjeg ofenzivca Noaha Nsokija, pišu Sportske novosti.
Riječ je o ljevokrilnom napadaču koji uspješno pokriva i poziciju “osmice” u veznom redu, a u plavom domu ga vide kao kapitalca koji bi se odmah priključio momčadi Marija Kovačevića. Nsoki je prošao kompletnu omladinsku školu pariškog giganta, bio je kapetan u mlađim uzrastima, a pod paskom Luisa Enriquea već je trenirao s prvom momčadi te upisao po jedan nastup u Kupu i Ligue 1.
Mladi je Francuz ponuđen Dinamu preko svoje menadžerske agencije, koja u Maksimiru vidi idealnu sredinu za razvoj. Iako interes pokazuje i portugalska Vitória Guimarães, sam igrač i njegovi zastupnici preferiraju dolazak u Zagreb.
Glavno pitanje u cijeloj priči, naravno, jest financijska konstrukcija. Nsoki ima važeći ugovor s Parižanima do ljeta 2027. godine. Dinamo bi ga najradije vidio u plavom dresu već ovog ljeta, a kako se doznaje, maksimirski klub je za ovaj transfer spreman platiti fiksnu odštetu između 500 i 600 tisuća eura.
Iako se taj iznos za igrača PSG-ova kalibra na prvu može činiti skromnim, u transfer bi bili ugrađeni visoki popratni bonusi, kao i značajan postotak od iduće prodaje, što bi, moguće, zadovoljilo apetite francuskog prvaka. Ne uspije li se dogovor realizirati odmah za ovo ljeto, Dinamo ima opciju potpisivanja predugovora, slično kao u nedavnom slučaju s napadačem Juniorbom Brumadom, no u Maksimiru čine sve kako bi pariški dragulj što prije sletio u Zagreb.
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