Dinamo ne taji interes za igrača PSG-a: Evo koliko su u Maksimiru spremni platiti

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JulienxMattiax xLexPictorium via Guliver

Dinamo se nalazi na pragu dovođenja pojačanja iz redova dvostrukog uzastopnog prvaka Europe, Paris Saint-Germaina.

Vijest koju je inicijalno lansirao ugledni francuski L’Equipe, dobila je službenu potvrdu iz Maksimira: Modri su iznimno zainteresirani za 19-godišnjeg ofenzivca Noaha Nsokija, pišu Sportske novosti.

Bivši Dinamov napadač pridružuje se nesuđenoj zvijezdi Modrih u Poljskoj? Iz Pariza u Maksimir? Dinamo potvrdio interes za mladu zvijezdu, ali ima i opasnu konkurenciju Francuzi: Dinamo želi dovesti talentiranog napadača PSG-a

Riječ je o ljevokrilnom napadaču koji uspješno pokriva i poziciju “osmice” u veznom redu, a u plavom domu ga vide kao kapitalca koji bi se odmah priključio momčadi Marija Kovačevića. Nsoki je prošao kompletnu omladinsku školu pariškog giganta, bio je kapetan u mlađim uzrastima, a pod paskom Luisa Enriquea već je trenirao s prvom momčadi te upisao po jedan nastup u Kupu i Ligue 1.

Mladi je Francuz ponuđen Dinamu preko svoje menadžerske agencije, koja u Maksimiru vidi idealnu sredinu za razvoj. Iako interes pokazuje i portugalska Vitória Guimarães, sam igrač i njegovi zastupnici preferiraju dolazak u Zagreb.

Glavno pitanje u cijeloj priči, naravno, jest financijska konstrukcija. Nsoki ima važeći ugovor s Parižanima do ljeta 2027. godine. Dinamo bi ga najradije vidio u plavom dresu već ovog ljeta, a kako se doznaje, maksimirski klub je za ovaj transfer spreman platiti fiksnu odštetu između 500 i 600 tisuća eura.

Iako se taj iznos za igrača PSG-ova kalibra na prvu može činiti skromnim, u transfer bi bili ugrađeni visoki popratni bonusi, kao i značajan postotak od iduće prodaje, što bi, moguće, zadovoljilo apetite francuskog prvaka. Ne uspije li se dogovor realizirati odmah za ovo ljeto, Dinamo ima opciju potpisivanja predugovora, slično kao u nedavnom slučaju s napadačem Juniorbom Brumadom, no u Maksimiru čine sve kako bi pariški dragulj što prije sletio u Zagreb.