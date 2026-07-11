Bivši Dinamov napadač pridružuje se nesuđenoj zvijezdi modrih u Poljskoj?

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Sportfoto Zink DaMa xdaxmax DFL by Guliver

Nekadašnji napadač zagrebačkog Dinama, Mahir Emreli (29), ponovno je u potrazi za novom sredinom nakon ne pretjerano uspješne epizode u Njemačkoj.

Azerbajdžanski napadač najbliži je povratku u Poljsku, državu iz koje je svojedobno i stigao na Maksimir, piše Azerisport, a prenosi Germanijak.

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Za njegove je usluge ozbiljno zainteresiran poljski Raków Czestochowa. Realizacijom tog transfera Emreli bi ponovno udružio snage s, MarkomBulatom, veznjakom koji je ostao nesuđena zvijezda Dinama jer u modrom dresu nije pokazao svoj puni potencijal, a u svlačionici bi ga dočekao i dugogodišnji kapetan poljske momčadi, hrvatski bek Fran Tudor. Osim Rakówa, interes za 29-godišnjeg napadača pokazuju i ciparski APOEL te grčki Levadiakos, dok povratak u domovinu i tamošnji Qarabag trenutačno nije njegova prva opcija.

Emreli je prošlu sezonu proveo u dresu njemačkog Kaiserslauterna, no zbog velikih problema s ozljedama upisao je tek 13 nastupa uz dva postignuta pogotka. Podsjetimo, u dresu Dinama skupio je 47 nastupa i postigao 10 golova nakon što je stigao kao slobodan igrač iz varšavske Legije, dok je najbolje dane karijere proveo upravo u Qarabagu za koji je u 187 utakmica zabio 68 pogodaka.