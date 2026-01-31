Dinamo dovodi mladog hrvatskog reprezentativnog golmana

Dinamo ovih dana radi na odlascima iz kluba, ali ima i dolazaka.
Izuzev dolaska Dominika Livakovića i Paula Tabinasa, ove zime Dinamo su napustili Leon Jakirović, Sandro Kulenović, Dejan Ljubičić te Robert Mudražija.
Kako piše Germanijak, Dinamo je u Maksimir doveo mladog reprezentativca Hrvatske. Golman Petar Nemet (17) je u subotu potpisao profesionalni ugovor s Dinamom.
Riječ je o nogometašu Istre 1961 iz Pule, hrvatskom reprezentativcu do 17 godina koji je nedavno nastupio na Svjetskom prvenstvu u Kataru.
Dinamu će se priključiti tek na kraju sezone, nakon što mu istekne aktualni ugovor s Istrom.
