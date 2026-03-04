Dinamo demantirao dolazak stopera, a čini se da jedna zvijezda napušta Maksimir

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Glasine o mogućim dolascima i odlascima iz Maksimira ne prestaju.

Posljednje šuškanje oko novog transfera Dinama bilo je ono koje je plasirao njemački Sky, a to je da uz bundesligaške klubove, hrvatskog stopera u dresu njemačkog drugoligaša Darmstadta, Mateja Maglicu, želi i maksimirski klub.

No, kako prenose Sportske novosti, iz kluba su demantirali takve vijesti.

Ali, novosti bi moglo biti što se tiče izlaznih transfera u Maksimiru. Mounsef Bakrar jedan je od igrača koji je ‘netaknut’ prošao zimski prijelazni rok, ali tek treba vidjeti hoće li takav scenarij biti i ovog ljeta. Igrač koji bi svakako trebao napustiti Dinamo, prema navodima SN-a, je njegov sunarodnjak Ismael Bennacer.

Alžirac je trenutačno van pogona, još od Afričkog kupa nacija, a za sada je za Dinamo upisao 12 nastupa, gol i dvije asistencije.

Iz Maksimira bi mogao i krilni napadač Arber Hoxha. On je za Dinamo odigrao 94 utakmice uz 11 golova i isto toliko asistencija, ali sada je na izlaznim vratima. U posljednje vrijeme ispao je iz redovite rotacije, a navodi se kako se svakako planira akvizicija za krilne pozicije.