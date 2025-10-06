Dinamo će ponovno imati reprezentativca? Evo što je poručio Dalić

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić na press konferenciji otkrio je da razmišljaju i prate jednog igrača Dinama.

Prošle sezone su se popisima reprezentacije Hrvatske redovito nalazili Martin Baturina i Petar Sučić, a povremeno i Bruno Petković te Marko Pjaca, no svi oni su uoči ove sezone otišli iz Dinama.

POVEZANO Dalić o Livakoviću: ‘To nije dobro za njega ni Hrvatsku, ali vi znate moj stav…’

Na posljednja dva Dalićeva popisa nema nijednog igrača Dinama. No, barem prema riječima izbornika, to bi se moglo promijeniti.

Govoreći o problematičnoj poziciji desnog beka, Dalić je istaknuo o potencijalnim novim rješenjima u budućnosti.

“Imamo problem s desnim bočnim. Moramo razmišljati o toj poziciji, Smolčić je na pretpozivu, pojavljuje se i Valinčić koji igra dobro”, kratko je poručio Dalić i time otkrio da razmišlja o pozivu za 22-godišnjeg Dinamovog braniča.