Debakl za bivšu zvijezdu Reala pred okršaj s Hrvatskom

Ofenzivni vezni nogometaš James Rodriguez, koji će za deset dana predvoditi Kolumbiju u prijateljskoj utakmici s Hrvatskom, u nedjelju je debitirao za američkog prvoligaša Minnesotu United doživjevši najuvjerljiviji poraz u karijeri.

Kolumbijski 34-godišnji kapetan ušao je u igru u 64. minuti kada je Minnesota gubila s 0:5 na gostovanju kod Vancouver Whitecapsa . Na kraju je izgubila s 0:6.

“Unatoč sumornom prizoru, James je pokušao preuzeti konce momčadi”, izvijestile su sportske novine Marca.

“U gotovo 30 minuta koliko je proveo na terenu, izgledao je aktivan, tražeći loptu i pokušavajući prodrijeti s dodavanjima kako bi probio čvrstu obranu Vancouvera. Čak je poslao nekoliko opasnih centaršuteva iz kornera. Međutim, njegov trud bio je nedovoljan”, dodale su.

James, nekadašnji igrač Real Madrida i Bayerna, nikada u profesionalnoj karijeri nije sudjelovao u tako visokom porazu, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

To je istovremeno bio i rekordni poraz Minnesote koja se nalazi na trinaestom mjestu istočne konferencije MLS lige dok je Vancouver vodeći. Minnesota United je nakon uvjerljivog poraza otkazala dodjelu nagrade “Igraču utakmice” i umjesto toga najavila donaciju organizaciji Keystone Community Services.

Trener Cameron Knowles je nakon utakmice izrazio žaljenje zbog konteksta u kojem je debitirala njegova nova zvijezda.

“Može se vidjeti jasnoća koju ima s loptom i njegova vizija igre. Šteta je što smo ga morali uvesti u ovakvim okolnostima”, izjavio je.

James Rodriguez je prethodno igrao zadnji put 9. studenog kada je nosio dres meksičkog Club Leona. Nakon pauze je prešao u američkog prvoligaša kako bi se pripremio za nastup Kolumbije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za nacionalnu vrstu je upisao 122 nastupa i zabio 31 gol.

Kolumbija će 26. ožujka igrati s Hrvatskom prijateljsku utakmicu u američkom gradu Orlandu, gdje će se James susresti s kapetanom Lukom Modrićem, bivšim suigračem iz Real Madrida. Bit će to prvi ogled ikada ovih dviju reprezentacija.