Dalić umjesto Belje na popis za Svjetsko prvenstvo zove drugog dinamovca?

Luka Kolanović via Guliver Images

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak će u Zagrebu objaviti popis igrača na koje računa za početak priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Još uvijek nije poznato hoće li odmah predstaviti konačnih 26 imena ili će, kako se sve češće nagađa, objaviti širi popis od otprilike 30 igrača koji će tijekom priprema biti skraćen do završne verzije za Mundijal.

Uoči objave vlada veliko zanimanje jer je nekoliko igrača tijekom proljetnog dijela sezone značajno podiglo formu i dodatno zakompliciralo izbornikove odluke. Najviše nepoznanica navodno je vezano uz napadačke i vezne pozicije, a Dalić je posljednjih dana sa suradnicima slagao konačnu kombinaciju igrača.

Prema informacijama bliskim HNS-u koje donose Sportske novosti, jedno od većih iznenađenja moglo bi stići iz SuperSport HNL-a. Iako se posljednjih tjedana puno govorilo o mogućem pozivu Diona Drene Belje, Dinamovog napadača koji je ove sezone postigao 37 pogodaka uz šest asistencija u 46 nastupa, čini se da je izbornik ipak bliži drugom rješenju iz Maksimira.

Na popisu koji će biti objavljen u ponedjeljak navodno neće biti Belje, ali bi se među pozvanima mogao naći Luka Stojković. Dalić u njemu vidi igrača koji može konkurirati za mjesto u reprezentaciji, posebno zato što pojedini vezni igrači iza sebe nemaju sezonu na očekivanoj razini.

Neslužbeno se spominje kako izbornik razmatra situaciju oko Lovre Majera, Luke Sučića, pa možda i Tonija Fruka, s obzirom na to da se radi o sličnim profilima igrača. Stojković je ovog proljeća skrenuo pažnju odličnim igrama i učinkom od 13 golova i 12 asistencija, a dodatno se istaknuo i u finalu Kupa.

Prema aktualnim informacijama, Stojković je vrlo blizu poziva, dok Beljo zasad otpada iz kombinacija. Konačnu potvrdu svih nagađanja ipak će dati Zlatko Dalić u ponedjeljak, kada će objaviti popis igrača za početak reprezentativnog okupljanja.