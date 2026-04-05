Dalić: Svi u Hrvatskoj misle da sve znaju, moram se nositi s tim

xxDamirxSkomrljx hrvatska_farski_otoci2-141125 via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija će na Svjetskom prvenstvu 2026 igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom nogometna reprezentacija. Izabranici Zlatka Dalića na turnir dolaze kao branitelji bronce osvojene u Kataru 2022., s ciljem da ponove još jedan veliki uspjeh. U posljednjem reprezentativnom ciklusu svladali su Kolumbiju 2:1, dok su poraženi od Brazila 3:1.

Uoči prvenstva odigrat će i dvije prijateljske utakmice, protiv Belgije 2. lipnja te protiv Slovenije 7. lipnja. Prvu utakmicu na prvenstvu igraju 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu, zatim slijedi susret s Panamom 24. lipnja u Torontu, a grupnu fazu zaključuju protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji. O svemu tome govorio je Dalić u Dnevniku HRT-a.

“Sretan Uskrs svima u ime reprezentacije. Mislim da imamo puno dobrih stvari iz Amerike u ove dvije utakmice. Promijenili smo sustav, igrali smo s trojicom otraga i sada imamo jedan sustav više, možemo se prilagoditi ovisno o protivniku. Imamo slatke brige, potencijal i raznovrsnost.

Imamo puno razloga za optimizam, ali moramo popraviti neke stvari da se ne ponavljaju. Izgubimo loptu i protivnik nam napravi šansu. Kad se to dogodi protiv velikih momčadi, kazne nas. Ne smijemo primati golove čim ih zabijemo i u nekim dijelovima utakmice, ne smijemo si to dopustiti.”

Govoreći o suparnicima, izbornik je istaknuo kako mu je najveći fokus na Engleskoj.

“Najviše mislim na Engleze, sjajna reprezentacija, fantastični su i imali su sjajne kvalifikacije. Poraz od Japana nije realan, falilo je nekoliko igrača, pogotovo iz Arsenala. To nam je prva utakmica i najvažnija, ona će odrediti daljnji tijek prvenstva i moramo biti pravi. Gana i Panama će biti nezgodne, zato moramo biti oprezni.”

Osvrnuo se i na kontinuitet kvalitete hrvatske reprezentacije.

“Uvijek moramo gledati da budemo što bolji, da naša izvrsnost traje. Traje već osam, devet godina, ali treba ju zadržati. Iz dana u dan trebamo biti bolji, to nije lako sačuvati i uvijek treba biti gladan i željan rezultata. Teško je ponoviti dvije medalje zaredom sa SP-a, mnogi drugi to ne mogu uspjeti, a mi radimo čuda i vrhunske stvari iako smo malobrojni. Imamo kvalitetu koja je potrebna.”

Dotaknuo se i pripremnih utakmica koje slijede.

“Imat ćemo dvije pripremne utakmice koje će nam biti jako važne. Nadam se da će svi biti zdravi i da ćemo protiv Belgije i Slovenije imati pravi test za SP. Gradit ćemo ekipu, to su važne utakmice koje neće biti bez značaja. Puno toga ćemo dobiti iz te dvije utakmice.”

Na kraju je progovorio i o ulozi izbornika.

“Meni je najveća čast i ponos biti izbornik, ali nosim i teret i odgovornost. Svi smo izbornici, svi sve znamo, ali to je normalno, tako je kod nas. Moramo se znati nositi s tim.”