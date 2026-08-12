VIDEO / Smolčić ‘tragičar’ u raspucavanju penala protiv Arsenala, udarac mu je obranio svjetski prvak

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U srijedu navečer odigrana je prijateljska utakmica između Arsenala i Coma. Topnicima je to bila posljednja provjera pred službeni početak sezone dok su pred Comom još dvije pripremne utakmice s Liverpoolom. U zanimljivoj utakmici na kraju je susret završio remijem 1:1. Nakon toga pucani su jedanaesterci gdje je svoj udarac oprobao i Ivan Smolčić. U trećoj seriji njegov pokušaj je obranio David Raya da bi ga svojim promašajem spasio Noni Madueke. Međutim, Raya je kasnije upisao još jednu obranu, a onda je Christos Tzolis zabio za pobjedu. Tako je Arsenal u još jednoj prijateljskoj utakmici, nakon slavlja na penalim protiv Borussije Dortmund, upisao pobjedu na penalima. Za četiri dana Topnici igraju Community Shield (superkup) protiv Manchester Cityja dok će istoga dana Como odigrati dvije prijateljske protiv Liverpoola.

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