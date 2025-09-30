Cvitanović: Odmah sam bio zapaljen za ideju da budem trener Sarajeva

Podijeli :

Mario Cvitanović uskoro bi trebao postati trener Sarajeva.

“Privuklo me ime Sarajeva i tradicija, jednostavno projekt koji mora biti uspješan jer Sarajevo to zaslužuje”, rekao je Cvitanović za sportsport.ba po dolasku u sarajevsku zračnu luku, u kojoj ga je dočekao tehnički direktor kluba Krste Velkoski.

“Odmah sam bio zapaljen za tu ideju. Vrlo jednostavno, želim raditi, želim ovakav vid projekta, jak klub i iskreno se nadam da ćemo ponovno biti dobri kao u prošlom razdoblju. Što prije, to bolje. Naravno, treba nam strpljenja, strasti, upornosti, odricanja. Trebamo biti ponizni i trebamo znati gdje smo, ali trebamo i znati gdje želimo doći. Želim gledati u budućnost, gledati pozitivno prema naprijed. Treba strpljenja, vremena, a od sutra krećemo s tim zajedničkim putem i duboko vjerujem da će biti uspješan.”

Rekao je da je pratio ligu, gledao neke utakmice Sarajeva i dodao da je uvjeren da će momčad prihvatiti njegove ideje.

“Htio bih da igramo agresivno, da napadamo visoko, da imamo posjed, brzinu, apsolutno sve. U ovom trenutku možda toga nema, ali težit ćemo da budemo konkurentni. Moramo biti stabilni, ne smijemo dozvoliti protivniku previše šansi, previše ideja. Mislim da se Sarajevo mora postaviti da bude dominantno i opasno. Znam da navijači žele pobjede. Bio bih lud da kažem da ćemo igrati za dva dana kako želimo, ne, to se ne može preko noći. Moramo pronaći energiju koja će dati sve za Sarajevo”, zaključio je Cvitanović.