Črnko o poništenom golu protiv Hajduka: ‘Ne povlačite me za jezik jer…’

Podijeli :

Facebook/Nenad Črnko

Predsjednik Gorice Nenad Črnko nije se libio reći što misli o prvom poništenom golu Elezija na Poljudu protiv Hajduka.

Črnko u objavi na Facebooku dijeli objašnjenje Sudačke komisije HNS-a o tome zašto je odluka da se pogodak Gorice poništi zbog Elezijevog igranja rukom dobra, a prilaže i objašnjenje za situaciju s ranije odigrane utakmice Varaždina i Istre.

POVEZANO Skomina komentirao sporne situacije s Poljuda: ‘Tijesno je, znam da je teško ovo prihvatiti…’ Sudačka komisija ocijenila sporne situacije SHNL-a, jedan je klub oštećen

“Osim što očito nakon nekoliko godina učenja nismo naučili povlačiti iste linije na različitim utakmicama, sada se već počinjemo sprdati s javnošću. Ljudi moji, ne kažem ja da je nešto ispravno ili pogrešno, ali dajte se već jednom dogovorite da svi imamo iste kriterije i da razumijemo ta objašnjenja. I neka mi netko objasni ovo s prirodnim položajem ruke i koji je to prirodni položaj kada ti je ruka dolje, a od protivničkog igrača se lopta odbija u nokat i to s udaljenosti do 50 centimetara.

Na ovaj način ispada da želite uvjeriti sve slijepe da je igrač nosio loptu sa sobom nekoliko metara, a možda ja stvarno nisam vidio da je Elezi odnio loptu rukama u gol. I ne povlačite me za jezik jer imam desetak istih situacija koje se pravdaju na različite načine – prestanimo se skrivati iza samih sebe, jer ćemo samo sebe utopiti“, stoji u objavi Črnka.