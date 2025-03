Skomina komentirao sporne situacije s Poljuda: ‘Tijesno je, znam da je teško ovo prihvatiti…’

Podijeli :

Puno je posla bilo ovog vikenda za sudačkog stručnjaka Damira Skominu nakon kola SuperSport HNL-a

Najviše se po pitanju sudačkih odluka pričalo o utakmici Hajduk – Gorica (2:1) gdje su gostima poništena dva pogotka, zbog igranja rukom Elezija odnosno zaleđa Čuića.

Evo što je o tim situacijama rekao Damir Skomina, sudački stručnjak MaxSporta.

“Ako tu ne dolazi do kontakta ruke Elezija s loptom, ta lopta odlazi u kontra smjeru. On nema kontrolu lopte, to je taj utjecaj na akciju. VAR imamo za to. Sudac Lovrić to ne može vidjeti. Nitko to nije ni vidio, čak ni jedan igrač Hajduka. To VAR mora rješavati. Ispravna odluka”, komentirao je prvu situaciju bivši slovenski sudac.

A druga? Prvo se čekalo na potvrdu je li lopta prešla gol-liniju, iako je to bilo očito, a onda su se povlačile linije zbog zaleđa Čuića.

“Pomoćni je u liniji kako i treba biti. Lopta je dosta brza, ali to ljudsko oko može prepoznati. Što se zaleđa tiče, to je jako tijesno, ali Gorica na toj utakmici u tim detaljima nije imala sreće, za tih par centimetara ipak dosuđeno zaleđe. Ruka se ne važi. Označi se rame, a ne ruka. Tijesno i znam da je teško ovo prihvatiti jer svi se bore za nešto, liga je izjednačena.”

Isključenje Ćubelića na utakmici Slaven Belupo – Dinamo je opravdano, kaže Skomina, kao i dosuđeni kazneni udarac za Dinamo u 76. minuti.

Skomina je ustvrdio i kako je izjednačujući gol Šibenika protiv Rijeke (Santini) bio regularan, nije bilo zaleđa, a isključenje Pozu opravdano, iako je dodao kako prvi žuti karton od dva koja je igrač Šibenika zaradio nije bio uvjerljiv.

U moru dvojbenih situacija na utakmici Varaždin – Istra 1961 Skomina bi dosudio kazneni udarac za goste u sudačkoj nadoknadi, gdje je igrač Varaždina igrao rukom u šesnaestercu, ali ništa nije suđeno.