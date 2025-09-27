Como remizirao s igračem manje, Baturina i Smolčić ostali na klupi

Podijeli :

Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media via Guliver Images

U 5. kolu talijanske Serie A Como i Cremonese remizirali su 1:1, a nitko od Hrvata u redovima domaćina nije dobio ni minute.

Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina s klupe su odgledali remi Coma i Cremonesea (1:1). Domaćin je na poluvremenu vodio golom Paza iz 32. minute, a izjednačio je Baschirotto u 69.

Do kraja je Como ostao s igračem manje nakon izravnog isključenja Rodrigueza u 82. minuti, ali je sačuvao vrijedan bod. Nakon pet kola Como ima osam bodova i nalazi se na sedmom mjestu, a Cremonese je peti s bodom više.

Baturina je do sada u Serie A odigrao samo 16 minuta ukupno. Više je igrao u kupu, prvo devet minuta protiv Südtirola, a onda i 84 minute protiv Sassuola.

Smolčić je skupio tri nastupa u ligi. Iako je u prošlom kolu Serie A odigrao 90 minuta, protiv Sassuola u kupu nije igrao, kao ni sada protiv Cremonesea.

Čavlina pak nije još ni debitirao nakon dolaska na posudbu iz Dinama.