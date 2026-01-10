City zabio 10 golova engleskom trećeligašu i ostvario najveću pobjedu u svojoj povijesti

Podijeli :

EveryxSecondxMediax ESM-1745-0029 PhilxDuncanx xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

U trećem kolu FA Cupa Manchester City je na Etihadu ugostio Exeter, engleskog trećeligaša. Očekivala se lagana pobjeda Cityja, ali ne toliko velika kao što je na kraju bila. Građani su poslali jaki sastav, a to je značilo da Exeter nema nikakve šanse te su iz svoje mreže čak 10 puta u porazu 10:1 vadili loptu iz svoje mreže.

Prvi gol pao u je 12. minuti kada je mladi Max Alleyne, koji je donedavno igrao na posudbi u Watfordu, ali je povučen zbog ozljeda Joška Gvardiola i Rubena Diasa. 12 minuta kasnije za 2:0 je pogodio Rodri, a do kraja prvog dijela vidjeli smo dva autogola Exetera. Prvi je zabio Jake Doyle-Hayes u 42. minuti da bi u drugoj minuti sudačke nadoknade u svoju mrežu pogodio Jack Fitzwater.

Iako je Pep Guardiola napravio tri zamjene na poluvremenu gdje je iz igre izvadio Nathana Akea, Erlinga Haalanda i Rodrija, City nije stao s pogocima. U 49. minuti za 5:0 je zabio Rico Lewis, a pet minuta kasnije je Antoine Semenyo, novo pojačanje Građana, zabio svoj prvijenac za 6:0. Do kraja susreta vidjeli smo pogodak Tijjani Reijndersa za 7:0, Nica O’Reillyja za 8:0 i Ryana McAidooa za 9:0.

U tom trenutku je City imao najveću pobjedu u svojoj povijesti, ali Exeter je u 90. minuti uspio zabiti počasni pogodak koji je zabio George Birch. No, nije tu City stao jer je samo minutu kasnije Lewis zabio svoj drugi pogodak kojim je ponovno doveo City na korak od najveće pobjede u povijesti.

Do kraja nije bilo pogodaka i City je s 10:1 izjednačio najveću pobjedu u svojoj povijesti. U sezoni 1987./1988. su Građani s 10:1 u tadašnjoj Prvoj diviziji porazili Huddersfield Town.