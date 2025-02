City primio gol s centra i jedva prošao trećeligaša u FA kupu, Hrvati nisu igrali

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Images

Manchester City plasirao se u osminu finala FA kupa, ali jedva.

U dvoboju šesnaestine finala City je slavio u gostima kod trećeligaša Leyton Orienta 2:1, ali tek preokretom u drugom poluvremenu.

Domaćin je poveo šokantnim golom u 16. minuti i to gotovo s centra! Donley je primijetio da je Cityjev vratar Ortega stajao daleko od gol-crte i probao ga iznenaditi. U tome je i uspio. Lopta je preletjela Ortegu, odbila se od grede, pa od njega i završila u mreži.

Do odlaska na odmor sedmoplasirani sastav League One zadržao je vodstvo, no u nastavku je City ipak preokretom osigurao prolaz. Strijelci su bili Husanov u 56. minuti i De Bruyne u 79.

Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić nisu bili u sastavu momčadi Pepa Guardiole.