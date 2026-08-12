Ristovski više nije igrač Sarajeva

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Imago Sports via Guliver

Nekadašnji desni bek Dinama Stefan Ristovski više nije igrač FK Sarajeva. Iskusni 34-godišnji branič i sarajevski klub dogovorili su sporazumni raskid suradnje, čime je njegova epizoda u Premijer ligi Bosne i Hercegovine okončana nakon nešto više od godinu dana.

Bivši reprezentativac Sjeverne Makedonije na Koševo je stigao u ljeto 2025. godine iz zagrebačkog Dinama kao jedno od najzvučnijih pojačanja lige. Tijekom svog boravka u glavnom gradu BiH upisao je ukupno 36 nastupa u svim natjecanjima te postigao tri pogotka, ostavivši dojam pouzdanog obrambenog rješenja s velikim europskim iskustvom.

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Iz kluba su se od iskusnog defenzivca oprostili kratkom porukom na društvenim mrežama, poželjevši mu sreću u nastavku karijere.

Ristovski iza sebe ima iznimno bogatu i trofejnu karijeru. Nakon početaka u skopskom Vardaru, kao mladi talent prešao je u talijansku Parmu, a na Apeninima je nosio i dresove Crotonea, Frosinonea, Barija i Latine.

Ostavio je dubok trag u hrvatskom nogometu: s Rijekom je pod vodstvom Matjaža Keka osvojiti povijesnu dvostruku krunu, dok je u dresu Dinama godinama bio nezamjenjiv član udarne postave s kojom je osvojio pregršt domaćih trofeja i ostvario zapažene rezultate u Europi. Između epizoda u HNL-u proveo je nekoliko uspješnih sezona u portugalskom velikanu Sportingu iz Lisabona, gdje je podigao pehar Kupa i Liga kupa.

Osim klupskih uspjeha, Ristovski je bio i dugogodišnji kapetan te jedan od ključnih nositelja reprezentacije Sjeverne Makedonije. Za nacionalnu vrstu upisao je više od 80 nastupa, a predvodio je svoju zemlju i na povijesnom prvom velikom natjecanju — Europskom prvenstvu 2021. godine.

Gdje će Ristovski nastaviti karijeru u nastavku ljetnog prijelaznog roka, ostaje za vidjeti u narednim danima.