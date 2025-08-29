Cipar, Izrael i Škotska bježe Hrvatskoj. Evo kako nakon potopa Rijeke stoji SHNL na tablici UEFA-e

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX

Nakon ispadanja Rijeke iz Europa lige i to tako visokim rezultatom nastavio se pad Hrvatske na tablici nacionalnih koeficijenata UEFA-e.

Rijeka će ove jeseni igrati središnju fazu Konferencijske lige, što je svakako uspjeh, ali je ljetni kvalifikacijski ciklus zaključila gorkom pilulom, porazom 5:0 u Solunu od PAOK-a u playoffu Europa lige.

Nakon tog rezultata osvježila se tablica UEFA-e po pitanju nacionalnih koeficijenata na kojoj je hrvatska liga pala s 21. na 22. mjesto s koeficijentom 22.625. Pretekla ju je Rumunjska, ali blizu su još Mađarska i Srbija.

Dok se Dinamo još nije uključio u europsko natjecanje, Varaždin je ispao u drugom pretkolu Konferencijske lige, Hajduk u trećem, a sada ni ovako visok poraz Rijeke u Solunu definitivno neće pomoći našem koeficijentu.

Drugim riječima, Hrvatska je ispala iz topa 20 i teško će se u to društvo vratiti tako brzo jer je na 20. mjestu s dosta većim koeficijentom Izrael. O nekim drugim zemljama koje su još bolje rangirane poput Švedske, Cipra i Škotske da ne pričamo.

Ipak, da završimo na pozitivan način, činjenica da Hrvatska ove jeseni ima dva kluba u europskim natjecanjima (Dinamo u EL, Rijeka u KL) daje nadu da bi se i naš koeficijent mogao popraviti.

Kako se to može dogoditi? Svaki bod koji Dinamo i Rijeka osvoje do kraja sezone dijeli se na četiri jer je toliko hrvatskih klubova počelo sezonu u kontinentalnim natjecanjima. Dinamo će za to imati priliku u osam utakmica, a Rijeka u šest.