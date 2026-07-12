Chelseajev ‘bratski’ klub ponovno mijenja trenera, stigao Portugalac bez velikog iskustva

Portugalski trener Hugo Oliveira (47) imenovan je novim trenerom Strasbourga, objavio je francuski nogometni prvoligaš.
Oliveira će preuzeti klupu Strasbourga, nakon što je Gary O’Neil preselio u Ipswich Town.
Zanimljivo, on je već četvrti trener Strasbourga od lipnja 2023. kada je klub preuzela tvrtka BlueCo koja u svojem vlasništvu ima Chelsea.
Prvi je bio Patrick Vieira koji je dobio otkaz, potom je klub preuzeo Liam Rosenior, koji je prošlog siječnja otišao u Chelsea, vodeći klub američkog konzorcija, a nekoliko mjeseci kasnije zamijenio ga je Gary O’Neil, koji je pak otišao u Ipswich Town.
Sada je priliku dobio 47-godišnji Oliveira koji je dugo bio pomoćni trener, specijaliziran za vratare. Sedam godina proveo je u Premier ligi (Fulham, Everton, Hull City, Watford) prije nego što je 2024. preuzeo svoj prvi posao glavnog trenera u Famalicaou, koji je prošle sezone završio na petom mjestu u portugalskoj ligi.
“Čast mi je biti ovdje u Strasbourgu i pridružiti se tako divnom projektu, gdje se povijest i ambicija savršeno spajaju. Želim unijeti emocije, stvoriti uspomene i dati sve od sebe kako bih pomogao klubu da nastavi rasti,” poručio je Portugalac.
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