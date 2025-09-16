Vjerujete li analitici? Ona tvrdi da engleski klubovi imaju najviše šanse za osvojiti Ligu prvaka

Podijeli :

AP Photo/Jon Super by Guliver

UEFA Liga prvaka kreće danas dvobojima od 18:45 i donosi novi val uzbuđenja za sve ljubitelje nogometa.

Analitička stranica Football Meets Data uoči početka natjecanja objavila je procjene šansi svih 36 klubova za osvajanje naslova, kao i vjerojatnosti da stignu do finala, polufinala, četvrtfinala i osmine finala.

Prema tim izračunima, najveći favorit za naslov je Liverpool s 16 % šansi. Odmah iza njega je Arsenal s 15 %, dok se branitelj naslova Paris Saint-Germain nalazi na trećem mjestu s 11 %.

Slijede tri kluba koja imaju po 8 % izgleda za osvajanje: FC Barcelona, Real Madrid i Manchester City. FC Bayern München ima 6 %, Chelsea i Inter Milano po 5 %, a listu deset najvećih favorita zatvara SSC Napoli s 2 % šansi.

Od klubova izvan liga „petice“ najbolje je rangirana SL Benfica, koja je na 18. mjestu s 1 % izgleda za osvajanje trofeja. Cijelu ljestvicu možete pogledati OVDJE.