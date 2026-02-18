UŽIVO / Bodo šokirao Sučićev Inter, Lekin Brugge gubi od Atletica

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Večeras su na rasporedu preostala četiri susreta prvih utakmica play-offa Lige prvaka. U ranijem terminu od 18:45 Qarabag na svom terenu igra protiv Newcastlea, dok su od 21:00 na rasporedu tri dvoboja. Club Brugge, koji vodi Ivan Leko, dočekuje Atletico Madrid, Petar Sučić s Interom gostuje kod Bodo/Glimta u Norveškoj, a u Pireju Olympiakos igra protiv Bayer Leverkusena. Tekstualni prijenos utakmica od 21:00 pratite na Sport Klubu!