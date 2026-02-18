UŽIVO

UŽIVO / Bodo šokirao Sučićev Inter, Lekin Brugge gubi od Atletica

Champions League 18. velj 202619:17 > 21:12 0 komentara
Večeras su na rasporedu preostala četiri susreta prvih utakmica play-offa Lige prvaka. U ranijem terminu od 18:45 Qarabag na svom terenu igra protiv Newcastlea, dok su od 21:00 na rasporedu tri dvoboja. Club Brugge, koji vodi Ivan Leko, dočekuje Atletico Madrid, Petar Sučić s Interom gostuje kod Bodo/Glimta u Norveškoj, a u Pireju Olympiakos igra protiv Bayer Leverkusena. Tekstualni prijenos utakmica od 21:00 pratite na Sport Klubu!

21:12

12' Bodo/ Glimt - Inter

Najopasniju situaciju dosad kreirali su gosti u petoj minuti. Sučić je tada sjajno proigrao Martineza u prostor, no argentinski napadač nije najbolje reagirao u završnici pa je njegov udarac blokirala domaća obrana.

21:09

8' GOOOOOL! Club Brugge - Atletico Madrid 0:1

Julian Alvarez siguran je s bijele točke za vodstvo španjolske momčadi.

21:00

1'

Krenule su utakmice. 

19:54

Sučić u početnoj postavi Intera

BODO/GLIMT: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge

INTER: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Darmian, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Augusto - Esposito, Martinez

19:51

Grci dočekuju Leverkusen

OLYMPIAKOS: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Hezze - Martins, Taremi, Podence - El Kaabi

BAYER LEVERKUSEN: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba - Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo - Maza, Poku - Schick

19:49

Stigli su sastavi za Club Brugge - Atletico

CLUB BRUGGE: Mignolet - Sabbe, Odronez, Mechele, Seys - Stanković, Onyedika - Diakhon, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

ATLETICO MADRID: Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

19:16

Leko najavio Atletico

'Kod kuće u Bruggeu smo nezgodni, ali...'

19:15

Newcastle ekspresno zabio dva gola Qarabagu

Svrake su nakon samo osam minuta napravile ključan korak prema osmini finala Lige prvaka. Pogotke pogledajte OVDJE.

