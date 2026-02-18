UŽIVO / Bodo šokirao Sučićev Inter, Lekin Brugge gubi od Atletica

Večeras su na rasporedu preostala četiri susreta prvih utakmica play-offa Lige prvaka. U ranijem terminu od 18:45 Qarabag na svom terenu igra protiv Newcastlea, dok su od 21:00 na rasporedu tri dvoboja. Club Brugge, koji vodi Ivan Leko, dočekuje Atletico Madrid, Petar Sučić s Interom gostuje kod Bodo/Glimta u Norveškoj, a u Pireju Olympiakos igra protiv Bayer Leverkusena. Tekstualni prijenos utakmica od 21:00 pratite na Sport Klubu!
12' Bodo/ Glimt - Inter
Najopasniju situaciju dosad kreirali su gosti u petoj minuti. Sučić je tada sjajno proigrao Martineza u prostor, no argentinski napadač nije najbolje reagirao u završnici pa je njegov udarac blokirala domaća obrana.
8' GOOOOOL! Club Brugge - Atletico Madrid 0:1
Julian Alvarez siguran je s bijele točke za vodstvo španjolske momčadi.
1'
Krenule su utakmice.
Sučić u početnoj postavi Intera
BODO/GLIMT: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge
INTER: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Darmian, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Augusto - Esposito, Martinez
Grci dočekuju Leverkusen
OLYMPIAKOS: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Hezze - Martins, Taremi, Podence - El Kaabi
BAYER LEVERKUSEN: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba - Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo - Maza, Poku - Schick
Stigli su sastavi za Club Brugge - Atletico
CLUB BRUGGE: Mignolet - Sabbe, Odronez, Mechele, Seys - Stanković, Onyedika - Diakhon, Vanaken, Tzolis - Tresoldi
ATLETICO MADRID: Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez
Leko najavio Atletico
Newcastle ekspresno zabio dva gola Qarabagu
Svrake su nakon samo osam minuta napravile ključan korak prema osmini finala Lige prvaka. Pogotke pogledajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!