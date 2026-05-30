Modrić porukom natuknuo da odlazi iz Milana, je li SP zadnje što će najbolji hrvatski sportaš odigrati?

Luka Modrić nije uspio odvesti Milan do Lige prvaka, iako je njegova momčad veći dio sezone, sve do posljednjeg kola Serie A, držala poziciju koja je vodila u najelitnije europsko klupsko natjecanje. Poraz od Cagliarija u završnici prvenstva gurnuo je Milan u Europa ligu i otvorio pitanje Modrićeve budućnosti.
Kapetan hrvatske reprezentacije ima mogućnost produljiti ugovor na još jednu sezonu, no zasad nije poznato hoće li ostati u Milanu, zaključiti karijeru ili se odlučiti za novi izazov.
Pred njim je nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje počinje 11. lipnja. Hrvatska će u skupini igrati protiv Engleske, Paname i Gane, pa je Modrićev fokus trenutačno usmjeren na reprezentativne obveze.
Talijanski mediji ranije su pisali da bi plasman Milana u Ligu prvaka gotovo sigurno značio i njegov ostanak na San Siru još jednu sezonu, no nakon raspleta u posljednjem kolu sve je ponovno postalo neizvjesno. Nakon razočaravajućeg završetka sezone za sebe i Milan, Modrić se oko ponoći obratio navijačima putem Instagrama.
“Sezona s lijepim i teškim trenucima, ali na kraju se moramo suočiti s teškom stvarnošću i priznati da nije završila kako smo željeli. Želio bih od srca zahvaliti svim navijačima Milana na ljubavi, poštovanju i velikoj podršci koju su mi pokazivali tijekom cijele godine. Forza Milan”, napisao je.
Kapetan hrvatske reprezentacije nije napisao u ovoj poruci kakvu je odluku donio, no ona za mnoge ima opraštajući prizvuk. Otkaz koji je dobio trener Massimiliano Allegri, s kojim je bio u sjajnim odnosima, dodatno naglašava neizvjesnost.
Modrić je, podsjetimo, u Milan stigao pred početak sezone kao legenda i ikona Real Madrida. U madridskom velikanu postao je igrač s najviše trofeja (28) u njegovoj povijesti, a onda obukao crno-crveni Milanov dres.
