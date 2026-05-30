U Dinamu je pao u drugi plan iako je plaćen 2 milijuna eura, sada je ponuđen novom klubu

Córdoba u zagrebačkom klubu ne dobiva značajniju minutažu te traži sredinu u kojoj bi mogao redovito igrati i vratiti se u formu. Zbog toga se posudba nameće kao najrealnije rješenje, a njegov je slučaj već stigao na razmatranje čelnicima i sportskom sektoru Gimnasije.

Kolumbijac je profesionalnu karijeru započeo u Deportivo Caliju, za koji je debitirao kao 18-godišnjak. Jednu je sezonu proveo na posudbi u Fortalezi, a nakon povratka u matični klub skupio je 45 nastupa uz sedam pogodaka i tri asistencije. Takve igre donijele su mu transfer u Dinamo vrijedan dva milijuna eura. U prvoj sezoni u hrvatskom nogometu upisao je 15 nastupa te zabio dva gola uz dvije asistencije.

Kasnije je bio blizu odlaska na posudbu u Sporting Gijón, no transfer je propao nakon liječničkog pregleda jer se nije u potpunosti oporavio od ozljede.

Prošle sezone Córdoba je pao u drugi plan i priliku je uglavnom čekao s klupe. Minutažu je dobio tek u posljednja dva prvenstvena kola, a uspio je postići i jedan pogodak. U Gimnasiji sada žele detaljno analizirati njegovu situaciju i zdravstveno stanje prije nego što odluče hoće li krenuti u realizaciju posudbe koju je predložio njegov agent.