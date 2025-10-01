Salah nakon poraza Liverpoola u Istanbulu: ‘Ovo nikada nisam doživio’

No, glavna priča s utakmice postala je atmosfera u Istanbulu. U drugom poluvremenu, kada je Mohamed Salah (32) pozvan s klupe da dobije upute prije ulaska u igru, publika je eruptirala zaglušujućim zvižducima. Bili su toliko glasni da je egipatska zvijezda Liverpoola rukama morala prekriti uši.

Nakon susreta, Salah, jedan od najiskusnijih igrača današnjice, priznao je da tako nešto u karijeri još nije doživio:

“Nikada u životu nisam igrao u ovakvoj atmosferi. Bilo je jako teško fokusirati se na igru. Buka s tribina je bila zaglušujuća i nismo se s time mogli nositi. Čestitam Galatasarayu na pobjedi.”

Turski navijači još su jednom pokazali da su njihova gostovanja među najtežima, posebno kod velike istanbulske trojke. Najbolji primjer je situacija od prije osam godina, kada je napadač Leipziga Timo Werner tijekom utakmice protiv Bešiktaša tražio izmjenu jer jednostavno nije mogao podnijeti buku s tribina.