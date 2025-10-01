VIDEO / Kada se ovo dogodilo Liverpoolu ostao je bez dva trofeja

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Liverpool je doživio poraz u Istanbulu od Galatasaraya. To im je drugi uzastopni poraz, a u eri Arnea Slota samo su jednom ranije imali takav niz.

Naravno da nema razloga za paniku. Liverpool je i nakon uzastopnih poraza od Crystal Palacea i Galatasaraya i dalje netaknut kada se gledaju tablice dva najvažnija natjecanja i klupske ambicije. Redsi su prvi u Premier ligi, a u Ligi prvaka ostalo je još šest kola i stanje je redovno.

Ipak, navijači su se pomalo razmazili otkako je Arne Slot preuzeo trenersku klupu. Liverpool je veći dio prošle sezone izgledao kao savršeno uigrana mašina, osobito u ovom dijelu sezone kada su praktički postavili temelje za dominantno osvajanje Premier lige.

Zato im nimalo ne odgovara što ekipa već na početku sezone pokazuje znakove nesigurnosti. Jer ova dva poraza rezultat su upravo tih slabosti koje su prisutne od samog početka. Uglavnom zahvaljujući karakteru i velikoj dozi sreće, Liverpool je u prethodnih pet kola Premier lige uspijevao izbjeći poraz. No, naplata je stigla na Selhurst Parku i u Istanbulu.

Inače, Liverpool je pod Arneom Slotom samo jednom ranije doživio dva uzastopna poraza.

Bilo je to prošle sezone u ožujku. Prvo su 11. ožujka pretrpjeli bolan poraz u uzvratu osmine finala Lige prvaka od Paris Saint-Germaina na Anfieldu, što je značilo i ispadanje iz natjecanja, a samo pet dana kasnije uslijedio je i poraz u finalu Liga kupa od Newcastlea. Ta dva poraza izravno su ih koštala dva trofeja, no sve je lakše prihvaćeno jer je već tada bilo gotovo sigurno da će naslov Premier lige završiti na Anfieldu.

Porazi sami po sebi nisu razlog za paniku niti za proglašavanje krize na Anfieldu. No, prikazana igra definitivno jest razlog za zabrinutost, i ako se nešto uskoro ne promijeni, to bi mogla biti najava znatno lošije sezone od prošle.