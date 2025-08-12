Ovo su svi parovi play-offa kvalifikacija za Ligu prvaka

Nakon što su odigrane uzvratne utakmice 3. pretkola nogometne Lige prvaka, poznati su svi parovi play-offa.
U “champions pathu” parovi su Ferencvaros – Qarabag, Crvena zvezda – Pafos, Bodo/Glimt – Sturm Graz, Celtic – Kairat i Basel – Kopenhagen. Što se tiče “league patha”, za mjesto u Ligi prvaka igrat će Fenerbahce i Benfica te Glasgow Rangersi i Club Brugge. Prve utakmice igraju se 19. i 20. kolovoza, a uzvrati 26. i 27. kolovoza.
Champions Path
Ferencvaros – Karabag
Crvena zvezda – Pafos
Bodo/Glimt – Sturm Graz
Celtic – Kairat
Basel – FC Kopenhagen
League Path
Fenerbahče – Benfica
Rangers – Club Brugge
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!