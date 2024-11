Nijemci reagiraju na Maksimir: ‘Borussia Dortmund će u ovoj rupi igrati Ligu prvaka!’

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Dinamov stadion redovito izaziva reakcije kada na gostovanje stižu europske momčadi.

Dinamo ovog tjedna nastavlja svoju europsku avanturu utakmicom protiv Borussije Dortmund na Maksimiru. Susret petog kola Lige prvaka igra se večerasd na Maksimiru i nosi ogroman značaj za Modre, koji se nalaze u dobroj poziciji da osiguraju prolazak u nokaut fazu.

Modri u utakmicu s prošlosezonskim finalistom Lige prvaka ulazi s 19. pozicije na ljestvici, odnosno sa sedam osvojenih bodova, dok Borussia broji dva više i nalazi se na desetom mjestu.

Kako je to i običaj kada europske momčadi gostuju u Zagrebu, nižu se brojne reakcije na stadion Maksimir – i to ne one pozitivne.

Bild, jedan od najvećih njemačkih medija objavio je tekst s naslovom ‘Borussia Dortmund u ovoj rupi danas igra Ligu prvaka’, a autori Yannick Huber i Maximilian Wessing bili su šokirani stanjem u kojem se stadion nalazi.

U uvodu su Maksimir nazvali ‘Dinamovim betonskim gradilištem’ te su se odmah zapitali: “Zar zaista? Zar se zaista Liga prvaka ovdje igra? Dinamov stadion je jako daleko od standarda današnjih stadiona.”

Novinarski dvojac ispisao je anegdotu iz vožnje taksijem koja dočarava kako ni Zagrepčani nisu oduševljeni izgledom maksimirskog stadiona:

“Taksist koji nas je vozio do stadiona je Maksimir nazvao ‘velikim sranjem’. Večeras ćemo se morati prilagoditi specifičnim uvjetima. Ljudi će na TV-u uočiti da je tribina koja se vidi na kamerama potpuno prazna. Za to je kriv potres iz 2020. godine, nakon njega je tribina zatvorena, a kapacitet stadiona je pao s 38 tisuća na 24.851 sjedeće mjesto.”

Nijemci su ostali zgroženi kada su vidjeli VIP ložu u kojoj će sjediti čelnici Borussije Dortmund, kao i njihov bivši trener Edin Terzić:

“U njima je rupa u betonu široka 40 centimetara. Strujni kabeli su razvučeni po drvenim stepenicama tog nazovi VIP prostora, a kraj terena, iza reflektora, pravo je smetlište. Ima građevinskog materijala, cigli, paleta…”

Stadion je bio tema kojom su se bavili i pojedini igrači gostujućeg sastava iz Dortmunda, a što je imao za reći veznjak Felix Nmecha – pogledajte OVDJE.

Utakmica na Maksimiru započinje u 21 sat, a pratite ju putem našeg live bloga.