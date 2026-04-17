Najveći trofej je i dalje nedosanjani san: Iza Mbappea je već 10 sezona Lige prvaka

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Premda je u karijeri osvojio 18 klupskih trofeja, te Svjetsko prvenstvo i Ligu nacija u dresu francuske reprezentacije, Liga prvaka za sada ostaje nedostižna za francuskog napadača Kyliana Mbappea.

U deset sezona u dresu Monaca, PSG-a i Real Madrida najbliži trofeju je bio 2020. kada je u PSG poražen u finalu od Bayern Munchena sa 1-0.

Još dva puta je s pariškim sastavom stigao do polufinala, jednom je polufinale igrao s Monacom, no otkako je preselio u Real Madrid dva puta je zaustavljen u četvrtfinalu.

Ukupno u 10 sezona ima jedno finale, tri polufinala, dva četvrtfinala i četiri osmine finala.

Mbappe je u Ligi prvaka ukupno zabio 70 golova u 98 nastupa i trenutačno je šesti strijelac u povijesti elitnog natjecanja Starog kontinenta. Ispred njega su Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) i Raul (71). Svi oni su barem jednom slavili u “Champions League”.

U svojoj premijernoj sezoni u Ligi prvaka, 2016/17. zabio je šest golova za Monaco koji je u polufinalu ispao od Juventusa. Najviše je zabio ove sezone, čak 15 golova, no to nije bilo dovoljno da “Kraljevski klub” prođe dalje od četvrtfinala.

Francuski napadač drži i niz rekorda u Ligi prvaka. Najmlađi je igrač koji je stigao do brojke od deset golova (18 godina i 350 dana), najmlađi je francuski igrač koji je postigao gol u nokaut rundi Lige prvaka (18 godina i 63 dana), najmlađi je igrač koji je postigao više od jednog gola u utakmici nokaut runde Lige prvaka (18 godina i 113 dana), najmlađi je francuski igrač koji je postigao hat-trick u Ligi prvaka (20 godina i 306 dana), najmlađi je igrač koji je postigao hat-trick u gostima u nokaut utakmici Lige prvaka (22 godine i 58 dana)….

“Za mene Liga prvaka zauzima vrlo važno mjesto. Gubili smo u različitim fazama, patili smo. Ako je osvojim, bit će puno emocija. Iako je Svjetsko prvenstvo Sveti gral, za mene je, na klupskoj razini, Liga prvaka najbolja. Liga prvaka je, kako pjesma kaže, za ‘les meilleures équipes’,” kazao je 27-godišnji Francuz.

Mbappeovi plasmani u Ligi prvaka

2016/17 Monaco – polufinale

2017/18 PSG – osmina finala

2018/19 PSG – osmina finala

2019/20 PSG – finale

2020/21 PSG – polufinale

2021/22 PSG – osmina finala

2022/23 PSG – osmina finala

2023/24 PSG – polufinale

2024/25 Real Madrid – četvrtfinale

2025/26 Real Madrid – četvrtfinale