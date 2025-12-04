Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću, klub se odmah oglasio i poslao poruku!

Podijeli :

xAlexxToddx via Guliver

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski našao se na meti ozbiljnog internetskog zlostavljanja u Danskoj nakon pogreške u susretu petog kola Lige prvaka, u kojem je njegov Kopenhagen svladao Kairat Almaty s 3:2.

Klub je izvijestio da su Kotarski i članovi njegove obitelji dobili brojne poruke mržnje, uključujući izravne prijetnje smrću, što je natjeralo klupsku legendu Thomasa Delaneyja da u razgovoru za Tipsbladet upozori na, kako smatra, zabrinjavajući trend u nogometu.

“Mislim da se to događa češće nego što ljudi misle. Doživio sam to puno puta u Dortmundu, iako nije bilo prijetnji smrću. Često se čini da su to ljudi koji se klade, obično se radi o autogolu u sudačkoj nadoknadi za 3:1 ili nešto slično. Tome jednostavno mora doći kraj”, rekao je veznjak Kopenhagena.

Kotarski nije imao samo problem protiv Kairata. Na gostovanju kod Tottenhama u 4. kolu primio je četiri gola, pri čemu su prva dva proizašla iz njegovih pogrešnih procjena.

U 19. minuti istrčao je daleko izvan kaznenog prostora, što je Brennan Johnson iskoristio, dok je u 51. minuti ponovno izašao iz šesnaesterca, zastao kod ispucavanja lopte, a Randal Kolo Muani blokirao pokušaj i započeo akciju za 2:0.