UŽIVO / Oršić asistirao, ali njegov Pafos gubi protiv Monaca, Kotarskijev Kopenhagen povećao vodstvo

Oršić asistirao, ali njegov Pafos gubi protiv Monaca, Kotarskijev Kopenhagen povećao vodstvo

Champions League 26. stu 2025


Prvi termin Lige prvaka u srijedu pripada dvjema utakmicama, a u oba susreta Hrvatska će imati svoje predstavnike. U hladnoj Danskoj će za Kopenhagen braniti Dominik Kotarski protiv Kairata iz Almatija dok će na Cipru Mislav Oršić sa svojim Pafosom ugostiti Monaco. Tekstualni prijenos uživo pratite na Sport Klubu.

20:02

59' GOL! Kopenhagen povećao prednost

Danski velikan dobio je kazneni udarac u 59. minuti, a siguran izvođač bio je Jordan Larsson za 2:0 Kopenhagena protiv Kairata. 

19:50

Utakmica se nastavila i na Cipru

Krenuo je drugi dio utakmice između Pafosa i Monaca. Gosti vode s 2:1. 

19:48

Počelo je drugo poluvrijeme u Danskoj

Kopenhagen i Kairat nastavili su svoj susret petog kola Lige prvaka. Danci vode 1:0. 

19:32

Poluvrijeme

Prvih 45 minuta prošlo je u Danskoj i na Cipru. Kopenhagen Dominika Kotarskog vodi protiv Kairata s 1:0 dok Pafos Mislava Oršića gubi od Monaca s 2:1. 

19:13

26' GOL! Kopenhagen vodi protiv Kairata

Kopenhagen vodi 1:0. Strijelac je bio 17-godišnji Islanđanin Viktor Dadason. 

19:12

26' GOL! Monaco ponovno vodi

Samo osam minuta nakon izjednačenja Monaco je ponovno poveo protiv Pafosa. Strijelac za goste bio je Folarin Balogun, bivši igrač Arsenala. 

19:05

18' GOL! Oršić asistirao za izjednačenje

Mislav Oršić pomogao je Pafosu da stigne do izjednačenja. Njegov udarac iz kuta pronašao je Davida Luiza koji je glavom sjajno zabio za 1:1.

18:52

5' GOL! Monaco vodi na Cipru

Već u petoj minuti je Monaco poveo protiv Oršićevog Pafosa. Strijelac za goste bio je Takumi Minamino.

18:45

1' Krenule su utakmice

Počeo je raniji termin Lige prvaka. Kopenhagen dočekuje Kairat, a Pafos Monaco. 

17:43

Oršić također starta

Poznate su jedanaestorke i za susret Pafosa i Monaa na Cipru.

Pafos: Michael - Luckassen, Luiz, Goldar - Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir - Quina, Silva, Oršić 

Monaco: Hradecky - Henrique, Camara, Salisu - Teze, Minamino, Zakaria, Vanderson - Akliouche, Golovin - Balogun 

