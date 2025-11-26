UŽIVO / Oršić asistirao, ali njegov Pafos gubi protiv Monaca, Kotarskijev Kopenhagen povećao vodstvo

Podijeli :

Prvi termin Lige prvaka u srijedu pripada dvjema utakmicama, a u oba susreta Hrvatska će imati svoje predstavnike. U hladnoj Danskoj će za Kopenhagen braniti Dominik Kotarski protiv Kairata iz Almatija dok će na Cipru Mislav Oršić sa svojim Pafosom ugostiti Monaco. Tekstualni prijenos uživo pratite na Sport Klubu.