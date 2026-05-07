Finale Lige prvaka donosi jedan raritet: Ovo se nije dogodilo 55 godina

AP Photo/Alastair Grant via Guliver Image

Arsenal i PSG izborili su finale Lige prvaka pobjedama u dvomečima protiv Atletica iz Madrida te Bayern Munchena. Tako su izborili reprizu iz polufinala u kojoj je prošle godine slavio PSG koji je na kraju i osvojio svoju premijernu Ligu prvaka.

Bit će to veliki susret u kojem će PSG tražiti obranu naslova dok će Arsenal u svom drugom finalu tražiti svoj prvi naslov u najvećem europskom natjecanju.

No, specifičnost ovog finala bit će u gradovima iz kojih dolaze klubovi. Naime, PSG i Arsenal stižu iz glavnog grad Francuske i glavnog grada Engleske.

Takva situacija, da u finalu Lige prvaka / Kup europskih prvaka igraju klubovi iz dva različita glavna grada, nije se dogodila 55 godina. Posljednji put to se dogodilo 1971. godine kada su u finalu igrali Ajax (Amsterdam) i Panathinaikos (Atena).

Osim tog susreta, vidjeli smo još oglede Reala (Madrid) i Partizana (Beograd) 1966. godine i Reala i Benfice (Lisabon) 1962. godine.