Dva ponajbolja igrača Dinama nisu ozbiljnije ozlijeđeni, bit će spremni za Viking

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Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Dinamo je dobio dobre vijesti uoči uzvrata protiv Vikinga.

Luka Stojković i Miha Zajc trebali bi biti spremni za odlučujuću utakmicu play-offa Lige prvaka u Stavangeru 26. kolovoza, potvrđeno je Indexu.

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Obojica su zbog problema s ozljedama morala ranije napustiti prvi susret na Maksimiru, koji je završio 2:2, no pregledi su pokazali da se ne radi o ozbiljnijim ozljedama.

Stojković je u 68. minuti iskrenuo gležanj i morao biti zamijenjen. Iako je situacija u prvi mah izgledala zabrinjavajuće, njegov nastup u Norveškoj nije upitan. Ostaje mogućnost da zaigra već protiv Varaždina ovog vikenda, ali Dinamo nema razloga riskirati s obzirom na važnost uzvrata.

Ni Zajčev problem nije ozbiljan pa će i on biti na raspolaganju Mariju Kovačeviću u Stavangeru.