Dinamo doznao tko mu sudi protiv Kauna na Maksimiru

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Dinamo u utorak od 20 sati nastavlja borbu za elitno europsko klupsko natjecanje, a nekoliko dana ranije doznao je ime djelitelja pravde.

U prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka na Maksimir stiže litavski prvak Kauno Žalgiris, predvođen hrvatskim trenerom Željkom Sopićem, a UEFA je sada i službeno potvrdila sudačku postavu za taj ogled.

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Glavni sudac dvoboja bit će 39-godišnji Belgijac Erik Lambrechts. Na uzdužnim linijama pomagat će mu sunarodnjaci Jo De Weirdt i Kevin Monteny, dok je uloga četvrtog suca povjerena Lotharu D’Hondtu.

Za VAR sobu bit će zadužen Nizozemac Clay Ruperti uz asistenciju Belgijca Berta Puta, dok je dužnost kontrolora suđenja pripala Poljaku Tomaszu Mikulskom.

Zagreb će tako biti prvi domaćin ovog dvoboja nakon što su Modri u dramatičnom okršaju 2. pretkola izbacili švicarski Thun. S druge strane, Sopićev Kauno Žalgiris do okršaja s hrvatskim prvakom stigao je preko gosti s Farskih Otoka, momčadi KÍ Klaksvik.

Uzvratni susret na rasporedu je tjedan dana kasnije u Litvi.