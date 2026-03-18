Čekaju nas sjajne utakmice: Ovo su svi parovi četvrtfinala Lige prvaka

Champions League 18. ožu 2026
CordonxPress LOF via Guliver

Poznati su svi četvrtfinalisti Lige prvaka.

Nakon što su u utorak prolazak među osam najboljih izborili Arsenal, PSG, Real Madrid i Sporting, u srijedu su im se pridružili Barcelona, Bayern, Liverpool i Atletico Madrid.

Formirani su i parovi četvrtfinala. Na jednoj strani ždrijeba igrat će PSG i Liverpool te Real Madrid i Bayern, a pobjednici tih dvoboja sastat će se u polufinalu. Na drugoj strani nalaze se Barcelona i Atletico Madrid te Arsenal i Sporting.

Prve utakmice četvrtfinala na rasporedu su 7. i 8. travnja, dok će se uzvrati igrati tjedan dana kasnije.

Parovi četvrtfinala Lige prvaka:

PSG – Liverpool

Real Madrid – Bayern

Barcelona – Atletico Madrid

Arsenal – Sporting

