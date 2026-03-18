VIDEO / Tudorov Tottenham slavio protiv Atletica, ali Španjolci idu dalje!

Tottenham, kojeg vodi Igor Tudor je hrabro ispao porazivši s 3-2 Atletico Madrid nakon 2-5 iz prve utakmice.

Već nakon prve utakmice bilo je jasno kako samo čudo može odvesti Spurse do četvrtfinala. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, španjolski sastav se dva puta vratio, no u sudačkoj nadoknadi Tottenham je ipak izborio barem minimalnu pobjedu.

VIDEO / Stanišić asistirao Kaneu za majstoriju u novom razbijanju Atalante, Pašalić također namjestio pogodak! Hrvatski dragulj (16) zamijenio je Stanišića i debitirao za Bayern, evo tko je on

Spursi su poveli u 30. minuti golom Randala Kolo Muanija koji je lijepo pogodio glavom na ubačaj Mathysa Tela. Upravo je Tel pet minuta kasnije imao veliku priliku za povećanje vodstva. Izašao je sam ispred Juana Mussa, no njegov udarac je argentinski vratar sjajno obranio.

Atletico je izjednačio u 47. minuti golom Juliana Alvareza koji je osvojio loptu pred svojim vratima, a potom odjurio u kontru i nakon dodavanja Ademola Lookmana zabio za 1-1. Londonski sastav se nije predavao i Xavi Simons je nakon lijepe akcije u 52. minuti pogodio s ruba kaznenog prostora za 2-1.

Tudorova momčad je u 60. minuti imala odličnu priliku za 3-1, vanjskom je pucao Pedro Porro, ali je Musso fantastično reagirao. Alvarez je osam minuta kasnije mogao još jednom izjednačiti, no Vicario je dobro obranio.

Dvije minute kasnije Atletico je ipak izjednačio. Alvarez je ubacio iz kornera, a David Hancko glavom pogodio. U sudačkoj nadoknadi Simons je iz jedanaesterca pogodio za konačnih 3-2.

U četvrtfinalu će igrati Sporting – Arsenal, PSG – Liverpool, Real Madrid – Bayern München, te Barcelona – Atletico Madrid.

Prve utakmice su 7. i 8. travnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.

