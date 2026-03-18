VIDEO / Stanišić asistirao Kaneu za majstoriju u novom razbijanju Atalante, Pašalić također namjestio pogodak!

Champions League 18. ožu 2026

U susretu između Bayerna i Atalante nije bilo neizvjesnosti. Bavarci su u prvom susretu u Bergamu slavili sa 6-1 i ogled na Allianz Areni je bio tek odrađivanje posla. Međutim, njemački velikan nije imao popusta prema gostima iz Italije slavivši s 4-1.

Bayern je poveo u 25. minuti iz kaznenog udarca kojeg je francuski sudac Benoit Bastien dosudio nakon igranja rukom. Harry Kane je pucao, njegov udarac je Giorgio Scalvini zaustavio rukom, a Bastien je nakon pregleda video zapisa pokazao na bijelu točku.

Engleski napadač je izveo kazneni udarac, no Marco Sportiello je obranio. Međutim, udarac je ponovljen jer je talijanski vratar izašao s gol linije. Kane je u drugom pokušaju bio siguran.

Kane je u 54. minuti sjajno pogodio za 2-0 na dodavanje hrvatskog braniča Josipa Stanišića, a dvije minute kasnije Lennart Karl je bio strijelac za 3-0. U 70. miniti je Luis Diaz pobjegao suparničkoj obrani pogodivši za 4-0, a Lazar Samardžić je u 85. minuti postigao počasni zgoditak na asistenciju Marija Pašalića.

Stanišić je za Bayern igrao do 72. minute, dok je Pašalić odradio cijeli dvoboj za goste.

U četvrtfinalu će igrati Sporting – Arsenal, PSG – Liverpool, Real Madrid – Bayern München, te Barcelona – Atletico Madrid.

Prve utakmice su 7. i 8. travnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.

