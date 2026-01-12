Celta prodaje igrača u Juventus, a najviše bi mogla profitirati Barcelona!?

Podijeli :

xDiegoxSimonx via Guliver Image

U ponedjeljak popodne je talijanski insajder Fabrizio Romano obznanio da je mnoštvo klubova zainteresirano za povremenog desnog beka španjolske reprezentacije.

Riječ je o Oscaru Minguezi koji je trenutačno član Celte Vigo. Za njega su zainteresirani brojni klubovi, a jedan od njih je talijanski velikan Juventus. Fabrizio Romano navodi kako je uz Staru damu još pet klubova zainteresirano za dovođenje Mingueze.

No, taj transfer najverojatnije bi se dogodio na ljeto jer Celta ne želi to napraviti u siječnju. Razlog za to je što bi 50% prihoda otišlo Barceloni koja je u Minguezin ugovor ugradila klauzulu.

26-godišnji bek dijete je Barcelone te je od 2007. do 2022. godine igrao u katalonskom klubu. Kataloniju je ipak zamijenio Vigom te je neko vrijeme bio član španjolske reprezentacije. Sada ipak neko vrijeme nije na radaru izbornika pa se ne očekuje da će putovati na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi koje će se održati od lipnja do srpnja 2026. godine.