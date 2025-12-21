Čeferin otkrio da je prošao tešku operaciju pa ‘udario’ po Perezu: ‘Nikad ga više neću spomenuti!’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic, File via Guliver

Sve je držao u tajnosti.

Predsjednik Uefe je Aleksander Čeferin prije otprilike dva tjedna podvrgnut je iznimno zahtjevnoj i po život opasnoj operaciji, o čemu je tek sada odlučio progovoriti u opsežnom intervjuu za slovenski list Delo.

POVEZANO VIDEO / Bellingham i Mbappe odveli Real do pobjede i stavili pritisak na Barcelonu

Cijeli zahvat trajao je nekoliko sati, a nakon njega Čeferin je neko vrijeme proveo na odjelu intenzivne njege. O kakvoj se točno operaciji radilo nije otkrio, a sve je držano u tajnosti i bilo je poznato tek malom krugu ljudi.

“Zdrav sam kao riba”, potvrdio je Čeferin.

Osim obitelji, veliku podršku, između ostalih, pružio mu je i bliski prijatelj, predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi, koji je čim je čuo vijest doletio iz Katara samo kako bi ga posjetio i osobno mu zaželio brz oporavak.

Čeferin je otkrio šokantan detalj vezan za predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza, s kojim je godinama u sukobu zbog projekta Superlige. Dok se oporavljao od operacije, Čeferin je od Pereza dobio pismo.

U tom pismu su stajali zahtjevi da Uefa isplati novac Real Madridu. Čeferin je to usporedio sa situacijom kada je Perez imao koronavirus.

“Kada je on obolio od COVID-a-19, napisao sam mu poruku i zaželio da ozdravi. Ja sam ipak prvo čovjek, a tek onda nogometni dužnosnik”, poručio je Čeferin pa dodao:

“Zbog toga više nikada neću spomenuti tog čovjeka, uopće neću izgovoriti njegovo ime.”