Čavlina i Osijek ne mogu zakopati ratnu sjekiru, je li on rješenje za Dinamove probleme?

Dinamo je ovog ljeta odlučio otkupiti ugovor vratara Lokomotive i U-21 reprezentativca Nikole Čavline, što je mnoge navelo na zaključak da je doveo najveći golmanski talent u Hrvatskoj.

Klub je platio klauzulu od 750.000 eura, koja je bila dogovorena kada je Čavlina 2022. godine iz Dinama prešao u Lokomotivu. Međutim, svjestan da mladom vrataru trebaju minute i iskustvo, Dinamo ga je poslao na posudbu u Osijek, gdje su ga sportski direktor Jose Boto i klub dočekali s velikim očekivanjima.

No, umjesto da se nametne, Čavlina se suočio s ozbiljnim izazovima. Već u prvoj utakmici SuperSport HNL-a protiv Šibenika (1:2), gdje je Osijek neočekivano izgubio, napravio je dvije velike greške koje su dovele do golova. Kohorta mu je nakon toga zviždala, a Ramón Mierez, tada najbolji igrač Osijeka, stao je u njegovu obranu, odvodeći ga s terena kako bi ga zaštitio od nezadovoljnih navijača. No, problemi su se nastavili i izvan terena.

Čavlina je otvoreno kritizirao način treniranja u Osijeku, tvrdeći da to utječe na njegove nastupe, te izjavio da neće dopuštati nikome da ga “tretira kao klinca”. Te su izjave dodatno razljutile navijače i klupske čelnike, uključujući direktora Vladimira Čohara, koji je situaciju nazvao “katastrofalnom” te izjavio “Kolokvijalno, ozbiljno si je pucao u koljena“.

Osijek je ubrzo zamijenio Čavlinu Markom Malenicom, koji se na golu pokazao izvrsnim. S Malenicom na vratima, Osijek je značajno popravio formu, dok je Čavlina ostao na klupi.

Dinamo sada mora odlučiti što će s mladim vratarom. Jedna je mogućnost da ga vrati na Maksimir kako bi se priključio momčadi, posebno zbog čestih ozljeda prvog vratara Nevistića. Druga opcija je da ga pošalje na novu posudbu, vjerojatno u neki drugi klub SuperSport HNL-a, gdje bi mogao dobiti prijeko potrebnu minutažu i povratiti formu. Što god odlučili, jasno je da će ova zima biti ključna za njegovu karijeru.