Mladi Vatreni autogolom izgubili u Tbilisiju, Čavlina dobio crveni karton

Mlada nogometna reprezentacija Hrvatske (U-21) poražena je na gostovanju u Gruziji s minimalnih 1-0 (1-0) u prvoj utakmici doigravanja na završni turnir Europskog prvenstva 2025.

Pobjednički pogodak Gruzije bio je nesretan autogol Marka Solde već u 4. minuti utakmice. Hrvatska je posljednjih pola sata utakmice odigrala s igračem manje, jer je u 61. minuti vratar Nikola Čavlina dobio crveni karton, zbog prekršaja izvan kaznenog prostora.

Uzvratna utakmica je na rasporedu za četiri dana, u utorak 19. studenoga, u Rijeci, s početkom u 19 sati.

Ivica Olić je u glavni grad Gruzije doveo oslabljenu momčad, jer su zbog ozljeda otpali Dion Drena Beljo, Leon Belcar i Luka Vrbančić.

Upozoravao je hrvatski izbornik da Gruzijci imaju ozbiljnu momčad, što su dokazali već na početku dvoboja. No, do vodećeg pogotka u 4. minuti došli su uz obilnu pomoć hrvatskih nogometaša. Iz daljine je pucao Mamacašvili, Čavlina odbio loptu, a hrvatski braniči su pod pritiskom domaćih napadača loše reagirali, spetljali se i, umjesto da raščisti situaciju, Marko Soldo je pogodio svoju mrežu.

Nakon tog gola, Hrvatska je zaigrala dobro i stvorila nekoliko prilika za pogodak. U 15. minuti je Lovro Zvonarek sjajnom solo-akcijom prošao po lijevom boku, iskosa opalio prema golu, ali je umjesto mreže pogodio prečku.

U 19. minuti se Marko Soldo gotovo iskupio za nespretnu reakciju iz 4. minute. Odlično je pucao s velike udaljenosti, a domaći vratar Haratišvili je krajnjim naporom uspio obraniti i spriječiti izjednačenje.

U 28. minuti je Matija Frigan izbio sam ispred domaćeg vratara, poslao loptu pokraj Haratišvilija, ali i pokraj vratnice pa je Gruzija ostala u prednosti.

Do kraja prvog poluvremena više nije bilo izglednijih situacija za postizanje pogodaka.

U drugom dijelu je tempo igre pao. Hrvatski nogometaši su nešto češće bili u napadačkoj trećini, ali je još jedna neopreznost dovela do nove prednosti domaće reprezentacije, ovoga puta one u broju igrača na terenu. Nakon što su se u 61. minuti obranili od jednog hrvatskog napada, Gruzijci su dugom loptom željeli brzo krenuti prema suparničkom golu. Nikola Čavlina je u stoperskoj ulozi napustio vrata i došao do tridesetak metara. No, pogriješio je u prijemu lopte, koja mu je izmakla kontroli. Prvi je do nje došao Gizo Mamegeišvili, a Čavlina ga pokosio pokušavajući ga zaustaviti da sam krene prema golu.

Švedski sudac Adam Ladebaeck je bez razmišljanja pokazao hrvatskom vrataru crveni karton.

Olić je u tom trenutku povukao Lovru Zvonareka iz igre, a ubacio pričuvnog vratara Franka Kolića, koji je u preostalih pola sata dobro obavio svoj posao i sačuvao svoju mrežu obranivši tri opasna pokušaja gruzijskih reprezentativaca, Azarova u 71. minuti, Odišarije deset minuta poslije te Kvernadzea u 85. minuti.

Za završni turnir, kojem će domaćin biti Slovačka od 11. do 28. lipnja sljedeće godine, već prije su se kvalificirale reprezentacije Danske, Engleske (branitelj naslova), Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Španjolske, Ukrajine te momčad domaćina.

Uz pobjednika susreta Hrvatske i Gruzije, za završni turnir će se kvalificirati pobjednici dvoboja dodatnih kvalifikacija Belgija – Češka i Finska – Norveška.

Ždrijeb skupina završnog turnira bit će održan 3. prosinca u Bratislavi.