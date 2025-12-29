Cavani ipak nije završio igračku karijeru, sve je bila šala!

Proširila se informacija da je urugvajski napadač Edinson Cavani u 39. godini službeno okončao nogometnu karijeru.
Vijest je objavio i Fabrizio Romano, no ispostavilo se da je riječ o svojevrsnoj prvotravanjskoj šali na području Španjolske i Latinske Amerike.
Klub u kojem urugvajski napadač igra je Boca Juniors, a ranije je nastupao za neke od najvećih europskih klubova – Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United i Valenciju. Karijeru je započeo u urugvajskom Danubiju, a pravi uspon doživio je u talijanskom Palermu.
U Napoliju je zabio 104 gola u 138 utakmica, dok je u PSG-u postigao čak 200 golova i postao najbolji strijelac u povijesti Parižana, a kasnije je rekord srušio Kylian Mbappe.
Cavani je za Urugvaj odigrao 136 utakmica i zabio 58 golova, osvojivši Copa Americu 2011. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!