Cavani ipak nije završio igračku karijeru, sve je bila šala!

Podijeli :

AP Photo/Luis Hidalgo via Guliver

Proširila se informacija da je urugvajski napadač Edinson Cavani u 39. godini službeno okončao nogometnu karijeru.

Vijest je objavio i Fabrizio Romano, no ispostavilo se da je riječ o svojevrsnoj prvotravanjskoj šali na području Španjolske i Latinske Amerike.

Klub u kojem urugvajski napadač igra je Boca Juniors, a ranije je nastupao za neke od najvećih europskih klubova – Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United i Valenciju. Karijeru je započeo u urugvajskom Danubiju, a pravi uspon doživio je u talijanskom Palermu.

PROČITAJTE I: Legenda Rijeke umirovila se na Rujevici! ‘Završava igračku karijeru’

U Napoliju je zabio 104 gola u 138 utakmica, dok je u PSG-u postigao čak 200 golova i postao najbolji strijelac u povijesti Parižana, a kasnije je rekord srušio Kylian Mbappe.

Cavani je za Urugvaj odigrao 136 utakmica i zabio 58 golova, osvojivši Copa Americu 2011. godine.