Tražili su ga drugi europski velikani, ali odlučio je ostati u Bayernu: ‘Zajedno imamo velike ciljeve’

Francuski obrambeni igrač Dayot Upamecano produžio je ugovor s minhenskim Bayernom na još četiri sezone, do ljeta 2030., objavio je minhenski klub u petak.

S obzirom na to da mu prethodni ugovor ističe u ljeto 2026., Upamecano je time produžio svoj boravak u Bavarskoj, gdje je stigao iz RB Leipziga u ljeto 2021. Bayern je uspio uvjeriti 27-godišnjeg Francuza da ostane, unatoč snažnom interesu nekoliko velikih europskih klubova (Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain).

“Jako sam sretan što ostajem u Bayernu i što mogu nastaviti igrati s ovom momčadi. Imamo sjajnu momčad i sjajnog trenera, a zajedno imamo velike ciljeve”, rekao je francuski nogometaš.

Prema njemačkim medijima, produljenje ugovora dolazi sa značajnim povećanjem godišnje bruto plaće, s devet milijuna eura na 20 milijuna eura, te otkupnom klauzulom od oko 65 milijuna eura koja počinje ljeti 2027.

